İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da kafes avcılarına ceza

Van’ın Muradiye ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 6 bin 304 TL idari para cezası kesilirken, Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.

Van'ın Muradiye ve Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 6 bin 304 TL idari para cezası kesilirken, Kınalı Keklik ve kafeslere el konuldu.


Muradiye Alparslan Jandarma ve Gevaş Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 2 ayrı araçta arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve araçların bagaj kısmında kafeslerde 4 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 822 TL tazminat ve 3 bin 482 TL idari para cezası verildi. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.