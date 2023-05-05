Van'da kafes avcılığı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, avladığı 2 keklikle birlikte jandarmaya takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile birlikte kaçak avcılara yönelik arazide ortaklaşa çalışma yaptı. Yapılan faaliyet sırasında kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken; 2 keklik, kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü personeli jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti.