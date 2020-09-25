Van'da kafes avcısı polise takıldı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 24 kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Emniyet Müdürlüğü Edremit İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışma sonucu kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 24 keklikle birlikte yakalandı. Kafeslere ve kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, desteklerinden dolayı Edremit İlçe Emniyet Amirliği ve Polis Özel Harekat Şubesi çalışanlarına teşekkürler etti.