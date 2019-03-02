Van'da kafes avcısına ceza

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 4 bin 470 TL idari para cezası kesilirken, 5 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 5 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bin 66, TL idari para cezası ile 2 bin 805 TL de tazminat bedeli talep edilirken, 5 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu. Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Gevaş-Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı çalışanlarına teşekkür etti.