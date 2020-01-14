Van'da ‘Kalandar Gecesi' etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesine 1965 yılında göç eden Karadenizliler, unutulmaya yüz tutmuş ‘Kalandar Gecesi'ni kutladı.

Özalp ilçesinin Yukarı Dönerdere Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler tarafından ‘Kalandar Gecesi' etkinliği düzenlendi. Trabzon ve çevresinde kutlanan ve çok eski bir gelenek olan ‘Kalandar Gecesi' Rumi takvime göre yılın başlaması olarak kutlanır. 1965 yılında göç eden Karadenizliler tarafın Van'da yaşatılmaya devam edilen ‘Kalandar Gecesi' geleneği, yapılan etkinlikle kutlandı.

Mahalledeki gençler, yapmış oldukları etkinliklerle Kalandar elbiselerine giyerek kapı kapı gezerek müzik eşliğinde horon teperek, tiyatro gösterisi sundular. Gittikleri evlerden para toplayan gençlerden Dursun Özbek, ‘Kalandar Gecesi' geleneğinin çok eski olduğunu ve genelde Trabzon yöresinde kutlandığını kaydetti. Özbek, “Bu geleneğin unutulmuş olması nedeniyle okulumuzda yapmış olduğumuz bir projeyle tekrar gündeme gelmesini sağladık” dedi.

Ali İlker Şahin ise 100 yılık bir gelenek olan ‘Kalandar Gecesi' geleneğini 2 aylık bir araştırma yaparak kitap haline getirdiklerini ifade ederek, “Bunun yanı sıra yine arkadaşlarımızla bir grup kurarak 100 yıldır yapılan bu geleneğin aynısını uygulayarak mahallemizde bulunan tüm evleri gezerek Kalandar Gecesi'ni kutladık” ifadelerini kullandı.