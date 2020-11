Van'da Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları" kapsamında "Kent Ekonomisi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel Toplantıları, ‘Kent Ekonomisi' oturumu ile devam etti. Oturuma başkanlık yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitelerinin hem öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı hem de kapladığı alan bakımından bir ilçe belediyesi kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Kentlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde üniversitelerin de önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şevli, bu anlamda geliştirilecek projelere üniversite olarak gereken desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ise ‘Kent Ekonomisi' başlığıyla yaptığı konuşmasında çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“Terör belasından kurtulmadıkça bir şey yapamayız”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da, Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüz ölçümüyle ülkenin ikinci büyük bölgesi olduğunu ve geniş meralarının bulunduğunu belirterek, ülke olarak bu potansiyelden bugüne kadar yeterince faydalanılmadığına dikkati çekti. Bölgenin hak ettiği yerde olmadığını vurgulayan Sayan, “Bölgenin ekonomisini düzeltmek için her şeyden önce huzurun, kardeşliğin olması, terörün olmaması gerekir. Terörü yok etmezsek imar planı yapamayız. Büyük bir bela ile karşı karşıyayız. Kentlerimizde son zamanlarda nüfus ve çarpık kentleşmenin birinci nedeni terördür. Van, bunun en büyük örneklerinden biridir. Birden bire Hakkari'den ve diğer illerden binlerce aile Van'a gelmişse kentin planlamasını yapmak zor oluyor. Bunu çözmemiz lazım. Yerel dinamikler olarak, aileler olarak, askerden ve polisten önce bizim harekete geçmemiz ve teröre 'dur' dememiz lazım. Binlerce asker getirirsiniz bölgeye, askerler terörü bir noktaya getirir, bitirir ama giderler, bir daha dolar orası. Eğer siz kökten bir çözüm bulamazsanız, bununla ilgili her aileden ses yükselmezse, Diyarbakır anneleri gibi her anne kendi çocuğuna sahip çıkmak için harekete geçmezse biz dünyanın en güzel planlarını da uygulasak, bunun bir gecede bozulacağına tanıklık edeceğiz. Z kuşağı diye bir gençlik ortaya çıktı. Ben buna karşı M gençliğini öneriyorum. Ülke milliyetçisi, muhafazakar ve Müslüman bir gençlik öneriyorum" dedi.

“Ağrı'da uyuşturucu 11 yaşına kadar düşmüş”

Geleneğinden, inancından uzak olan gençlerin terör ve uyuşturucu tacirleri için bulunmaz bir nimet olduğunun altını çizen Sayan, "Ağrı'da uyuşturucu 11 yaşına kadar düşmüş. Eğer gençlerimizi doğru yetiştirirsek bölgeyi asıl o zaman inşa etmiş oluruz. Akıllı şehirler inşa edersiniz ama aklını yitirmiş gençleri akıllı yapmadıktan sonra bunların bir önemi kalmaz. Bizim asıl uğraş alanımız, tarım ve hayvancılık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ağrı Dağı Azerbaycan ve Türk bayrağıyla ışıklandıracak

Bir hafta içinde Ağrı Dağı'nı Azerbaycan ve Türk bayrağıyla ışıklandıracaklarını ifade eden Sayan, "Tam da Ermenistan'ın göreceği alandan veriyoruz. Ermeniler o dağa bakarak daha çok çatlarlar diye böyle bir girişimde bulunacağız" diye konuştu.

“Uyuşturucu ve terör, en çok kahve köşelerinde barınıyor”

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da, tarihi kentlerin öne çıkarılması ve yapıların restore edilerek turizme kazandırılması konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi çağrısında bulunarak, "Bölgede terör olayları vardı ama bizi yıldırmamalı. Biz insanlara aş, iş verirsek burada terör barınamaz. Uyuşturucu ve terör, en çok kahve köşelerinde barınıyor. Boş insanlardan ve o insanların psikolojik sorunlarından yararlanıyor ve gençlerimizi kandırıyorlar. Bölgemizin yönetim tarzında gönül belediyeciliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız döneminde yapılan hizmetler 80 yılda yapılmadı. İnsanlar hizmetle tanıştı. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Bölgesel kalkınmadaki en önemli sorunlarımızdan biri göçle ilgili”

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise vizyon konusunda bölgede ve birçok kentte sıkıntıların olduğunu, şehirlere doğru vizyonların yüklenemediğini belirtti. Teknolojinin hızla geliştiğini ve gelecek yıllarda toplumun diğer alanlarında da önemli yer tutacağını gördüklerini belirten Demirdöğen, “Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bölgesel kalkınmadaki en önemli sorunlarımızdan biri göçle ilgili. Bizim yapmamız gereken bu hareketliliği ilimizin lehine dönüştürmek. Kamu ve özel sektör işbirliğiyle bölgeyi çekici hale getirecek yatırımların yapılması ve çalışan kişilere nitelik kazandırılması en önemli konulardan biri görünüyor. Bizim bölgede mesleki eğitimi ön plana çıkararak nitelikli iş gücünü kazanmamız gerekir. Bir taş toplama makinesi, biçer, süt sağım makinesi almak, bölgenin kalkınmasına çok köklü bir katkı sağlamaz. Eğer Hollanda sütü 40 kuruşa, biz 140-150 kuruşa mal ediyorsak bunu çözmemiz lazım. Projeleri daha büyük çaplı ve kapsamlı şekilde hazırlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.