Van'da kamu personeline proje hazırlama eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ‘Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi' veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından her alanda yürütülen eğitici seminerler devam ediyor. Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Kadın ve Aile Merkezinde düzenlenen ve proje koordinatörlüğünü eğitimci Rahim Aladağ'ın yapacağı eğitimler çerçevesinde 5 gün sürecek eğitimlerde kamu personellerine, proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitiminin aşamaları, amacı, yararları, prensipleri ve ilkeleri başlıkları altında eğitim verilecek.

Etüd ve Projeler Daire Başkanı Cevdet Başer, projeciliğin önemine değinerek, katılım sağlayan tüm personellerin eğitimler sonunda proje hazırlamalarının yüzde 80 artacağını ifade etti. Başer, ‘‘İlimize katkı sağlayacak sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlarda çalışan personellerin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanabilecek düzeyde proje yazma ve yönetme kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir eğitimi düzenledik. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) işbirliği ile düzenlediğimiz bu eğitim ile birlikte ilimizin kalkınması anlamında hayata geçirilecek projelerin de artacağına inancımız tamdır'' dedi.

Yoğun ilginin olduğu eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım belgeleri de verilecek.