İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 72 ABB 127 plakalı Ford Transit marka kamyonet ile 34 KV 4302 plakalı otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.