Van'da kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Selik Mahallesi Kavşağı meydana geldi. 06 BN 6780 plakalı Isuzu marka kamyonetle plakası alınamayan Ford marka minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.