Van'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kevenli TOKİ yolu Rahman Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekrem O. yönetimindeki 07 VHR 87 plakalı Citroen Nemo marka kapalı kasa kamyonet ile Haner K. yönetimindeki 65 EC 750 plakalı Fiat Linea marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na İpekyolu İlçe Gurup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.