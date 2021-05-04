Van'da kamyonette 216 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 216 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Tuşba ilçesinde tespiti yapılarak yakalanan araçta Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 408 paket halinde toplam 216 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.