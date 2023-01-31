Van'da ‘Kanser Türleri ve Erken Tanı' semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik ‘kanser türleri ve erken tanı' semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Nurhan Torun; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ile erken tanı ve tedavi yöntemleri konularında çeşitli bilgiler verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.