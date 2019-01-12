Van'da kar kalınlığının 3 metreyi aştığı bölgede çalışma

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 11 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Başkale'de 3 gün aralıksız devam kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 11 mahallenin yolu için de ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri de kar temizleme çalışmalarına sabah erken saatlerinde başladı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal mahallelerde yol temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.