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Van'da kar ve tipi Bahçesaray yolunu ulaşıma kapattı

Van’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.


Van'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van-Hakkari karayolu ile Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde araçlar kontrollü seyrederken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüyor. Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşıma kapandı.

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