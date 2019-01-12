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Van'da kar yağışı durdu mücadelesi devam ediyor

Karayolları 11.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, tek şeritten ulaşıma açılan Van-Bahçesaray yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor.


Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin Karapet Geçidi'nde önceki gün yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 2 gün kapalı olan yol, Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Ekipler, yer yer 2 metre karın bulunduğu bölgede yol genişletme çalışmaları için 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam ediyor.

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