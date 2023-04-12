Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hafta başından bu yana Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sağanak, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatılırken, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Ağır tonajlı araçlar kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda mahsur kalırken, karayolları ekipleri ise gün boyu yolda kalan araçları çekerek trafiği rahatlattı. Akşam saatlerinde kar yağışı etkisini artırmasıyla karayolları ekipleri yolu trafiğe kapattı.