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Van'da kar yağışı etkili oluyor

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.


Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de yoğun kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, güzergah tır ve ağır taşıtların geçişine kapatıldı.



"Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı"


Van-Bahçesaray karayolunun 11. ve 41. kilometreler arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, muhtemel çığ tehlikesi ve mahsur kalmadan dolayı yol ulaşıma kapatıldı.

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