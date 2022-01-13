Van'da kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışı ile birlikte meydanda gelen 2 ayrı trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli çıkışında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 34 NF 6803 plakalı otomobil yoğun kar yağışından dolayı sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refuje çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Öte yandan ikinci kaza, Edremit-Gevaş-Gürpınar kavşağında meydana geldi. Gürpınar istikametinden Gevaş istikametine şehir halinde olan İran plakalı tır,, Gevaş'tan Van istikametine seyir halindeki minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.