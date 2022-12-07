Van'da kar yağışı ve sis etkili oldu

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte dünden bu yana devam eden sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van-Hakkari karayolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Van'ın yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van'ın doğusunda bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü.

“6 Mahalle 2 mezranın yolu kapalı”

Kar yağışı ile birlikte İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca grubunda 6 mahalle ve 2 mezranın yolu kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, her iki güzergahta iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlatırken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise şehir merkezi ile kapalı olan mahalle yollarını açma çalışmalarını yürütüyor.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, Muş, Bitlis ve Van'da bölgesel aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği belirtilirken, “Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Van Gölü Hava durumu: çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı; rüzgar: batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,50 m; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının; Muş 7, Hakkâri 3, Van 6 ve Bitlis'te 4 derece olması beklenmektedir” denildi.