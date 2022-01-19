İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da kar yağışı ve tipi Kurubaş Geçidi'nde etkili oluyor

Van’da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.


Sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, kara yolları ekipleri ise bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.