Van'da karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilgilendirme

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, soba zehirlenmesi ve alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Bilici, “Türkiye'de bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri yanlış kullanım ve ihmal yüzünden topluca ölümlere yol açmaktadır. Soba, şofben ve baca zehirlenmelerinden bir aileden çok sayıda kişi aynı anda hayatını kaybedilmektedir. Ancak alınacak bazı tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölümler önlenebilir ölümlerdir. Özellikle kış aylarında alçak basınçlı havalarda ve lodos nedeniyle zehirlenmeler tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Müdürlüğümüzce bu doğrultuda karbonmonoksitten kaynaklanan zehirlenme ve ölüm vakalarının azaltılması-önlenmesi ile zehirlenmelere karşı halkımızı bilgilendirmek ve farkındalığın artırılması amacıyla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimince ilimizdeki reklam billboardlarına konu hakkında afişler asılmış, halkın yoğun olduğu bölgelerde ise stantlar kurularak vatandaşlara karbonmonoksit hakkında bilgi verilerek; soba, şofben gibi kullanımlarda dikkat edilmesi gerekenler ve alınacak önlemler ile ilgili el broşürleri dağıtılarak bilgilendirildi” dedi.