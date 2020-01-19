Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 6 mahalle-42 mezra, Başkale -7 mahalle-8 mezra, Çatak'ta 4 mahalle-10 mezra ve Gürpınar'da 26 mahalle-28 mezra, olmak üzere toplam 131 yerleşim yerinin yolları ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.