Van'da kargaların yaraladığı arı şahinleri tedavi altına alındı

Van'da değişik tarihlerde kargalar tarafından yaralanan arı şahinleri tedavi altına alındı.

Van'da değişik tarihlerde kargaların saldırısına uğrayarak yaralanan arı şahinleri, duyarlı vatandaşlar ve güvenlik güçleri personeli tarafından Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim ediliyor. Burada tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan yaban kuşları peyderpey doğal alanlarına bırakılıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Yöremizde genellikle Mart ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar yaralı yırtıcılarda çoğalma meydana geliyor. Bunların başında da Arı şahinleri geliyor. her sene 20 ile 40 arası arı şahini merkezimize getirilerek tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılıyor. Bu yaralanmaların sebebi ise kargalar tarafından meydana geliyor. Kargaların saldırısından kaçarken beyin zedelenmelerine bağlı olarak baygınlık sonucunu travmalar yaşanıyor. Bu nedenle duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan bu yırtıcı kuşlar merkezimize getirilerek tedavileri yapılıyor. Bugüne kadar merkezimize 22 arı şahini getirildi. 5 tanesini doğaya saldık, 7 tanesi de doğaya bırakılmaya hazır. Geride kalan 10 arı şahininin ise tedavileri devam ediyor. Bunların yanı sıra mevsimsel olarak da yaralanan kaya kartalı, puhu gibi yırtıcı kuşların tedavilerini yapıyoruz" dedi.