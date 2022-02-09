İhlas Haber Ajansı

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Van'da karla gelen güzellik

Van’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüleri getirdi.

Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüleri getirdi.


Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van'da da hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olamaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü, yüzlerce mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen kara yolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bu eşsiz güzellikler dron ile görüntülendi.

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