Van'da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezinde küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışması yaparken, kırsalda ise kapanan yolları açmak için yoğun bir mesai harcıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Önceden tedbirini alan ekipler kar yağışı ile birlikte Kazım Karabekir, Maraş, Cumhuriyet, İki Nisan, Sıhke, Zübeyde Hanım, Kale Yolu, Hacıbekir ve Erek Dağı caddeleri başta olmak üzere sorumluluk alanında bulunan tüm cadde ve sokaklarda başlattığı kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, kırsalda ulaşıma kapanan 72 mahalle ve 93 mezra yolunu ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor.