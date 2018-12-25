Van'da karla mücadele çalışması

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği kentte, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde karın etkisini yitirmesi ile harekete geçen ekipler, sabahın ilk ışıklarında Cumhuriyet, İskele, Sıhke, İkinisan, Milli Egemenlik ve Maraş caddelerinde biriken kar yığınlarını temizledi. Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler tarafından kaldırım temizliği de yapılıyor.

120 personel ve 4 kar küreme aracı ile yoğun mesai

Araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiği için de çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kaldırım temizliğini sürdürüyor. Yaklaşık 120 personelle kentteki kaldırımları kar ve buzdan temizledi. 4 kar küreme aracının da kullanıldığı çalışmalar, ara sokaklarda devam ediyor.

“50 yıldır görmediğim hizmeti kayyumla gördüm”

Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmalarını değerlendiren vatandaşlardan Efendi Onay, 50 yılı aşkın bir süredir Van'da ikamet ettiğini ve birçok belediye başkanı gördüğünü ifade ederek, kayyum ile birlikte hizmetle de tanıştıklarını belirtti. Onay, “Daha önce görüyorduk; kar günlerce caddede, kaldırımlarda kalıyordu. Buzlanan yollarda birçok kaza yaşanıyordu. Dün yağan kardan şu saat itibariyle eser yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karın yağmasıyla birlikte daha önce olduğu gibi ‘Kar yine yerde mi kalır' diye düşündüklerini belirten Cumhuriyet Caddesi esnaflarından Metin Gülpınar ise, sabah iş yerini açmaya geldiğinde kar temizleme çalışmalarını da gördüğünü söyledi. Gülpınar, “Kayyumun ardından belediye tarafından yürütülen çalışmaları gerçekten beğeni ile takip ediyorum. Birçok çalışma zamanında ve gerektiği gibi yürütülüyor. Gönül ister ki bu şekilde çalışmalar devam etsin” ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları, kırsal mahalle ve mezralarda da devam ediyor.