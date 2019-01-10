Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri de 13 ilçe ve kent merkezinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarla mahalle ve mezra yolları açılmaya çalışılıyor.

Gevaş ilçesinde yoğun kar yağışı altında çalışmalarını yürüten ekipler, tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dağyöre Mahalle yolu yaklaşık 4 saatlik çalışma ile ulaşıma açıldı.

Geçmişte yollarının günlerce kapalı kaldığını belirten Dağyöre Mahalle Muhtarı Erdal Yıldız, “Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sayesinde çok şükür yollarımız kapalı kalmıyor. Aynı gün gelip yolumuzu açıyorlar. Dün akşam da yolumuzu açtılar. Bugün tekrar kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolumuz hemen müdahale edilerek açıldı. Sağ olsunlar yolumuzu kapalı bırakmıyorlar. Şu anda mahallemizde kar kalınlığı ortalama 1 metredir. Ona rağmen yollarımız açıktır. Burası yüksek rakımlı olduğu için sürekli tipi ve fırtına etkili oluyor. Çalışmalarından dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve karla mücadele ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 175 iş makinesi ve yaklaşık 498 personelle 7 gün 24 saat karla mücadele çalışması yürütüyor.