Van'da karla mücadele çalışması

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri; dün Gürpınar, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 6 mahalle ve 9 mezra yolunu yoğun bir çalışma sonucu trafiğe açtı. Ekipler, kar yağışının ardından Gürpınar ilçesi Akdoğu, Dikbıyık, Topyıldız, Kalkanlı ile Çatakdibi mahalle yolu ve bağlı mezralar, Muradiye ilçesi Gültepe Mahallesi ile Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezra yolunu ulaşıma açtı.

Kısa sürede yolları açılan mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.