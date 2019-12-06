İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçerek, Çaldıran ilçesi Emek, Üç Evler, Yücelen, Kandil ve bağlı mezralar, Tuşba ilçesi Pirgarip grup yolu ile Saray ilçesi Deniz Yüzgeç Karakolu yolunda karla mücadele çalışması yaptı.


Kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Çaldıran ilçesi Çayırlı, Akbaşak ve Sağmalı mahalle yolları, Özalp ilçesi Çubuklu ve Şehittepe mahalle yolları ile Muradiye ilçesi Çakmak Mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.


Ayrıca olası buzlanma ve don olaylarına karşı da gerekli tedbirler alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.