Van'da karla mücadele çalışması

Van'da dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor. Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler; Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde kapanan yolların tamamını açtı.

Öte yandan, tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçlar da karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.