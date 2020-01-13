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Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 15 şantiyede 30 ekiple vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışının belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araçları saplandıkları yerden kurtardı.

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