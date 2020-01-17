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Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde biriken karları titizlikle temizliyor.


Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesinin kar temizleme çalışmaları sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi başkanlıklarına bağlı personellerce sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında olan Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Erekdağı ve Hastane caddelerinde çalışmalar tamamlanırken, Zübeyde Hanım ve Eski Cezaevi caddelerinde ise çalışmalar sürüyor.


Olası kar yağışına karşı teyakkuzda olan ekipler, bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

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