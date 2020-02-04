İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte hemen küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.


Yol Yapım Bakim ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla beraber çalışmalarına başladı. Ekipler ana arterler başta olmak üzere trafik akışının fazla olduğu caddeleri açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Çalışmalara 6 tuzlama-küreme, 5 greyder, 2 beko loder, 2 loder ile yaklaşık 100 personel katılıyor.


Cumhuriyet, Maraş, İskele, İki Nisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi ve Erek Dağı gibi araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerle birlikte Edremit, Kalecik, Bostanici, Kevenli, Sıhke ve Memur-Sen TOKİ'lerde de sürekli küreme-tuzlama çalışması yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.