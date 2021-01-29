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Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde kentte etkili olan kar yağışının ardından çalışma başlattı.


Van'da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genlinde küreme, tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda ekipler gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparken, günün ilk ışıkları ile birlikte kaldırım temizleme çalışması yapıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini alan ekipler, ana arterlerde küreme tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yolu ulaşıma kapanan 78 mahalle ve 84 mezrada da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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