İhlas Haber Ajansı

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Van'da karla mücadele

Karayolları 11.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 hafta önce kar yağışı, tipi ve düşen çığlardan dolayı kapanan Van-Bahçesaray yolunu açmak çalışma başlattı.


Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı başta İstanbul'da hayatı durma noktasına getirirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yüzlerce yolun kapanmasına neden oldu. Yaklaşık 3 hafta önce etkili olan kar yağışı, tipi ve çığların düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolu, Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı. Deniz seviyesinden 3 bin metre yükseklikte, dokuz çığ yatağının bulunduğu bölgede çalışan ekipler, olumsuz hava koşullarında da Bahçesaray'ın Van ile bağlantısını sağlamak için özveriyle görev yapıyor.

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