Van'da karlı yollar açılarak hastalara ulaşıldı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Muradiye ilçesi Ovapınar Mahallesi'nde rahatsızlanan 18 yaşındaki Onur Çalıkan'ı iki saatlik çalışmanın sonucunda sağlık ekiplerini ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, bir yandan kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da hasta vatandaşların imdadına koşuyor. Gece saat 03.00'da rahatsızlanan kanser hastası 18 yaşındaki Onur Çalıkan'ın yakınları 112 sağlık ekiplerini aradı. Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, 2 saatlik zorlu bir çalışma ile sağlık ekiplerini mahalleye ulaştırdı. İlk müdahalesi evde yapılan genç, daha sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

18 yaşındaki Onur Çalıkan'ın kanser hastası olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Ayrıca Muradiye ilçesi Gültepe Mahallesi'nde de bir hastayı aldıktan sonra dönüşe geçen ambulans kara saplandı. Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, zincir bağladıkları ambulansı, iş makinesinin yardımıyla kurtardı.

Öte yandan, Özalp ilçesine bağlı Seydibey Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan doğum hastası için yola çıkan ambulans, yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamadı. Durumun karla mücadele ekiplerine bildirilmesiyle sağlık ekiplerinin kısa sürede mahalleye ulaşması sağlandı.