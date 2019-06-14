Van'da karne dağıtım töreni

Van'da eğitim öğretim gören 311 bin 255 öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşadı. İpekyolu ilçesindeki Hürriyet İlk ve Ortaokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, okul idaresi, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okulun girişinde çiçekle karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, beraberindekilerle birlikte sınıflara geçerek öğrencilere karne dağıttı.

Karnelerini ve hediyelerini Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'in elinden alan öğrenciler bir hayli heyecanlıydı. Öğrencilere yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini isteyen Vali Mehmet Emin Bilmez, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Yaz tatilinin öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Vali Bilmez, “Eğitim öğretimde bu sezonu güzel bir şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 2019-2020 eğitim öğretim dönemine 9 Eylül itibariyle başlayacağız. İnşallah yeni döneme daha iyi imkanlarla başlayacağız. Bütün çocuklara iyi tatiller diliyor, öğretmenlerimizin güzel bir yaz tatilini gönüllerince geçirmelerini temenni ediyorum. Çocuklarımıza da daha iyi bir gelecek için başarılar diliyorum” dedi.