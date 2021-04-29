Van'da kas ve sinir hastalıkları için yeni poliklinik açılışı

İkinci sağlık hizmetleri bölgesinde yer alan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlarında merkez açma önerisiyle harekete geçen hastane yönetimi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bölgede kas ve sinir hasta potansiyelin fazla olması ve bu hastaların hizmete daha kolay ulaşması için hastane bünyesinde Nöromüsküler Polikliniği hizmete açıldı.

“Kas ve sinir hastalığı olan hastalarımıza hizmet verecek”

Açılış programında bir konuşma yapan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastane bünyesinde daha önce açtıkları birçok merkezin ardından bugün de Nöromüsküler Polikliniğini hizmete açtıklarını belirtti. Bölgedeki vatandaşın hizmetlere daha rahat ulaşması için çalışmalarına her gün bir yenisini eklediklerini ifade eden Başhekim Çelik, “Sağlık Bakanlığının merkez açma politikası çerçevesinde şu ana kadar hastanemizde birçok merkez açtık. Kısa sürede kalp cerrahi, el cerrahi, obezite, kronik yara bakım ve perinatoloji merkezlerini hizmete açtık. Bugün de Nöromüsküler Polikliniğini açıyoruz. Nöromüsküler, kas ve sinir hastalıklarını içeriyor. Polikliniğimiz ise kas ve sinir hastalığı olan hastalarımıza hizmet verecektir” dedi.

“Van'da nöromüsküler hasta sayısı fazla”

Bölgede nöromüsküler hasta potansiyelinin yoğun olduğunu dile getiren Çelik, “Böyle bir merkezin bu coğrafyada faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü burada akraba evlilikleri genetik hastalıklara yatkınlığı artırıyor. Van'da nöromüsküler hasta sayısı da fazladır. Ciddi bir ihtiyaçtı ve bunun yerine getirilmesi için de çaba sarf edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nöromüskülerin duyusal, motor sinir lifleri ve bunlarla daimi ilişki içerisinde olan kas hastalıklarında çeşitli mekanizmalarla meydana gelen rahatsızlıklarla ilgilendiğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Sibel Özkan ise “Motor sinir liflerinin etkilendiği zaman hastalarda kuvvetsizlik, güçsüzlük ve kaslarda erime olabilir. Duyusal sinir lifleri etkilendiğinde de bu hastaların ayak ve parmak uçlarında yanma, batma, kırıntılama şikayetleri olabilir. Buna bağlı hastalıklar yürüme güçlüğü, düşme atakları görülebilir. Bu hastalık çoğu zaman genetik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Akraba evliliği olan toplumlarda görülme sıklığı nispetten biraz daha yüksektir. Ülkemizde akraba evliliğinin görülme oranı yüzde 25'tir. Tedavi imkanı ise yüzde 10-20 oranında ama gelişmeye çok açık bir alandır. Özellikle enfeksiyon sonrası oluşan edinsel nöromüsküler hastalıklarda daha etkin tedavilerde bulunabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Açılış programı kurdele kesimi ve polikliniğin incelenmesinin ardından son buldu.