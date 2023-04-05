Van'da kasap ve şarküteri denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ramazan ayında arttırılan denetimler sürüyor. Bu çerçevede Ticaret İl Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent merkezinde hizmet veren kasap ve şarküteriler denetlendi. Vatandaşların kaliteli ve hijyenik ürünlere ulaşması ve muhtemel fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, ürün etiketleri, genel hijyen kuralları, ilaçlama ve işletme ruhsatları tek tek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde genel hijyen kurallarına uymadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, hijyenik şartlarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, polis ve zabıta ekipleri katıldı.