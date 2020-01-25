Van'da kayak sezonu geç başladı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalık Kayak Tesisi, dün yağan kar yağışının ardından sezonu açtı.

Gevaş ilçesinde 10 yıl önce açılan ve her kış sezonunda binlerce sporcu ve kayakseveri ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, sezona geç start verdi. Özellikle hafta sonları kayakseverlerin akınına uğrayan ve mart ayının sonuna kadar kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboardun yapıldığı Abalı Kayak Merkezi, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezona iki ay gecikmeli başladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, geç de olsa kayak sezonu açılışının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dün itibariyle kentte etkili olan kar yağışının ardından kayak tesisini hummalı bir çalışmayla hem sporcuların hem de kayaksever vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden İnanç, “Bugün tesisimizde ‘Vira Bismillah' diyerek startımızı verdik. Bir taraftan antrenmanlarını yapan sporcularımızı, bir taraftan da kayaksever vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Gönül isterdiki bu tesisimizi aralık başında açalım ve sporcularımıza antrenman yapma, vatandaşlarımıza da hafta sonlarını eğlenme imkanı sunalım. Ancak bu bizim elimizde olan bir durum değildi. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonraki süreçte karın daha erken vakitte yağmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Karın yağmasıyla birlikte tarifsiz bir duygu içerisinde olduklarını dile getiren kayak antrenörü Bülent Kayhan ise “Tesisimiz açılmadığı için şimdiye kadar Kurubaş bölgesinde antrenmanlarımızı yapıyorduk. Önceki günden bu yana yağan karla pistimizi hazır hale getirdik. Bu hem sporcularımız hem de Van halkı için çok güzel oldu” ifadelerini kullanırken kayak antrenörü Halis Korkmaz da sporcularıyla antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülkemizi temsil eden milli kayak sporcuları ise daha önce Kurubaş bölgesinde zor imkanlarla antrenman yaparak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını belirterek, Abalı Kayak Merkezinde antrenman yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.