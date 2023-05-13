Van'da kayalıklara gizlenmiş 36 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu kayalıklara gizlenmiş 36 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 13 Mayıs 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi kırsalında yasadışı uyuşturucu saklandığı bilgisinin alınması üzerine, 6.Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine kurularak arazide yapılan arama-tarama faaliyeti esnasında kayalıklara gizlenmiş vaziyette; 36 kilogram toz esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi" denildi.