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Van'da kaydırak hırsızları tutuklandı

Van’ın Edremit ilçesindeki parkta kaydırak çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Edremit ilçesindeki parkta kaydırak çalan 2 şüpheli tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde hırsızlık yapan şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Edremit ilçesinde bulunan parktan kaydırağın çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera ve saha çalışmaları sonucunda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ele geçirilen malzeme Edremit Belediyesi görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.

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