Van'da kaynak kitap yazarları öğrencilerle buluştu

Van'da kaynak kitap yazarları ikinci kez düzenlenen etkinlik kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrencilerle buluşuyor. Merkez Kırtasiyede düzenlenen programa 10 kaynak kitap yazarı katılırken, çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Programda öğrenciler üniversiteye hazırlanırken nasıl bir yol izleyeceği konusunda yazarla fikir alışverişinde bulunma fırsatını yakaladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Kırtasiye işleme sahibi Azad Abi, kentteki öğrencilerin böyle bir buluşmaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Etkinliği ikinci kez düzenlediklerini anımsatan Abi, “Öğrencileri yazarlarla buluşturmak istedik. Van'ın böyle bir buluşmaya ihtiyacı vardı. Genellikle yazar denilince kültür kitap yazarları akıllara geliyor. Ancak biz hazırlık kitabı yazarlarını Van'a davet ettik. Geçtiğimiz yıl bu programın birincisini gerçekleştirdik. Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl tekrar düzenledik. Bugün Türkiye'nin en iyi kaynak yazarları öğrencilerimizle bir araya geldi. Van'da üniversite sınavlarına hazırlık yapan öğrenciler bizim misafirimiz oldu. Bu programımızın öğrencilerimize başarı getirmesini diliyorum” dedi.