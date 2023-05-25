Van'da ‘Keledoş' yarışması düzenlendi

Geçmişten bu yana İpek Yolu güzergahında yolcuların konakladığı mekanlara ev sahipliği yapan Van, zengin mutfağıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Van'ın yemek kültürünü oluşturan en önemli değerlerden olan ve dağlarda toplanan otların kurutulmasıyla hazırlanan tescilli ‘Keledoş', yapımı zahmetli olmasından dolayı özel günlerde sofraları süslüyor. Bu çerçevede 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Van'da Keledoş yemeği yarışması düzenlendi. Van'da yaşayan 40 kadın, evlerinde hazırladığı Keledoş yemeğiyle yarışmaya katıldı. 5 kişilik jüri ise tek tek yemekleri tadarak yarışmacılara puan verdi. Yarışmada birinci tam, ikinci yarım, üçüncü ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

Konuya ilişkin konuşan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, ülkede 21-27 Mayıs tarihleri arasının 'Türk Mutfağı Haftası' ilan edildiğini belirtti. Bu çerçevede ülkenin her noktasında bu haftanın farklı etkinliklerle kutlandığını ifade eden İl Müdürü Uslu, "Bu etkinliklerle bölgelerin sahip oldukları ve yok olmaya yüz tutmuş yemek kültürlerinin tekrar gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Biz de ilimizde bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlikler çerçevesinde bazı çalışmalar yapmıştık. Bugün de bir Keledoş yarışması gerçekleştirildi. İlimizin tescilli kültürel öneme sahip yemeğimizi yarıştırdık. Yarışmaya Van'da yaşayan 40 kadın katıldı. 5 kişilik jüri üyemiz bu yemekleri tadarak değerlendirdi. Yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüleri ilan etmiş olduk” dedi.

Yarışma programına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kurum amirleri, jüri üyeleri ve yarışmacılar katıldı.