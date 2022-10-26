Van'da kemoterapi ünitesi yenilenen yüzüyle hastalara hizmet veriyor

Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya bakan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Gündüz Kemoterapi Ünitesini yeniden dizayn etti. Kemoterapi tedavisi alan hastaların daha nezih bir ortamda hizmet almaları amacıyla tıbbı ve sosyal alan bakımından birçok yenilik yapıldı.

“Huzur veren görsel bir ortam oluşturmaya çalıştık”

Ünitedeki çalışmaları yerinde inceleyen Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tedavi olan hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Başhekim Doç. Dr. Sarıkaya, hastalarına hem tıbbi hem sosyal hem de görsel açısından daha iyi bir ortam sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yaklaşık 4 bin civarında hastanın tedavi gördüğü Gündüz Kemoterapi Ünitesinin bölge illerine de hizmet verdiğini ifade eden Sarıkaya, “Hastalarımız aynı gün gelip kemoterapi tedavilerini alıp ayrılabiliyorlar. Buradan batı illerine herhangi bir sevk yapmıyoruz. Hatta bazı hastalarımız batıdan gelip bu tedaviden yararlanıyorlar. Merkezimizde hem tıbbı hem de görsel alan anlamında tüm imkanlar mevcuttur. Burada huzur veren görsel bir ortam oluşturmaya çalıştık” dedi.

Günlük yaklaşık 70 hastanın bu tedaviden faydalandığını dile getiren Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral ise “Bu hastaların yarısından fazlası kemoterapi tedavisi alıyor. Gündüz Kemoterapi Ünitemizde 12 erkek ve 12 kadın yatağı mevcut olup, başvuru yapan hasta aynı gün kemoterapi almaktadır. Bu alanda 2 hematoloji, 2 de onkoloji uzmanımız, 2 eczacı ve yardımcısı ile 7 hemşire görev yapmaktadır. Hastalarımızın daha fazla konforlu hizmet alabilmeleri için bekleme alanları oluşturulup, aynı zamanda ayrı bir kan alma ünitesi oluşturuldu. Böylece anı gün içerisinde kemoterapi hizmeti alabilmektedirler. Ünitemiz 08.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir” diye konuştu.

Kemoterapi tedavisi alan hasta ve hasta yakınları ise ünitenin sağladığı koşullardan ve hizmetten memnun olduklarını belirterek, hastane yetkililerine teşekkür etti.