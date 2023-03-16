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Van'da ‘kesici aletle tehdit ederek yağmalama' suçuna 2 tutuklama

Van’ın Tuşba ilçesinde ‘kesici aletle tehdit ederek yağmalama’ olayıyla ilgili tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde ‘kesici aletle tehdit ederek yağmalama' olayıyla ilgili tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ‘kesici aletle tehdit ederek yağmalama' olayıyla ilgili Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamera incelemeleri ve sokak çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda ‘yağma-kasten yaralama-uyuşturucu madde bulundurma' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli şahıstan birinin olay yerinde, hırsızlık suçundan 25 yıl 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şüpheli şahsın ise İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamet önünde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların üst araması ve kullandıkları araç içerisinde yapılan aramada; 15,18 gram metanfetamin, 22,14 gram esrar, 4,77 gram eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 160 TL nakit para, yağma konusu telefon ele geçirilmiştir. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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