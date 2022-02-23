Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince bir ikamette aramada yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet keskin nişancı tüfek şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 83 adet 7.62x54 mm fişek, 1 adet tabanca şarjörü, 82 adet 9 mm fişek, 23 adet parça tesirli 9 mm fişek, 25 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan (13. Madde) işlem yapılan şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.