Van'da kick boks, kadın milli şampiyonuna emanet

Kick Boks 2015 Balkan Şampiyonu Milli Sporcu Leyla Ersöz, memleketi Van'da kendisi gibi milli sporcu yetiştiriyor.

Bosna Hersek'te 2015 yılında 15 ülkenden sporcuların katıldığı Balkan şampiyonasında kadın sporcu kategorisinde mücadele eden milli sporcu Leyla Ersöz, yarışı birinci olarak tamamladı. Daha sonraki yıllarda yaşadığı sakatlıklardan dolayı spor hayatına ara veren Ersöz, şu an kadın ağırlıklı kick boks spor eğitimi vermeye başladı. 8 Nisan 2021'de Antalya'da düzenlenecek ‘Uluslararası Kick Boks Şampiyonası' için öğrencilerinin son hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Leyla Ersöz, 2015 yılında Bosna Hersek'te ve Antalya'da düzenlenen yarışmalarda Avrupa şampiyonu, Türkiye Profesyonel K1'de ise kemer şampiyonu olduğunu belirtti. Kick boks alanında çok büyük başarılar elde ettiğini ifade eden Ersöz, "Spor merkezimizde sporcuları maça hazırlıyoruz. Çalıştırdığım yeğenim Melisa'nın Türkiye ikinciliği var. 8 Nisan'da Antalya'da uluslararası açık turnuva var ve bizde öğrencilerimizi bu turnuvaya hazırlıyoruz. Ufak bir sakatlık geçirdiğim için şu an müsabakalara katılamıyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra kısa sürede maçlara geri döneceğim. Bu süre içerisinde de sporcularımızı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kadın sporcularımıza kick boksu öneriyorum"

Kick boksun erkek sporu olduğunu söyleyenlere inat birçok alanda başarılara imza attığını anımsatan Ersöz, tüm kadınların kick boks sporunu tercih etmesini tavsiye etti. Ersöz, "Özellikle kadınların bu sporu yapmaları için onları teşvik ediyorum. Ben çok büyük zorluklarla çalıştım ve ailem bu duruma karşı çıktı. Özellikle de 'erkek sporu' diyenler çok oldu. Bu yüzden tüm kadın sporcularımıza kick boksu öneriyorum. Üniversite yıllarımda geceli gündüzlü, kar kış demeden antrenman yapıyordum. Bunun da meyvesini aldım. Bundan sonra ki süreçte sakatlığımdan dolayı maçlara dönemezsem, öğrencilerime kendimden bir şeyler katmak istiyorum. Herkesi bu spora davet ediyorum" diye konuştu.