Van'da 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı farkındalık uygulaması, diğer illerde olduğu gibi Van'da da start aldı.

İskele Caddesi üzerindeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, jandarma ve polis ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte kırmızı çizgiyi çizen Vali Balcı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde tüm Türkiye'de uygulanan 'Yayalar kırmızı çizgimiz' projesinin Van'da da uygulandığını belirterek, "Bizde öğrenci, polis ve askerlerimizle birlikte bu etkinliğe katıldık. Yayalara öncelik vermek, trafik kurallarına uyma konusunda duyarlılık oluşturulması adına bu etkinlik düzenlendi. Van'da da vatandaşlarımız, öğrencilerimiz trafik kurallarına uyuyorlar ve yaya geçitlerini öncelik olarak kullanıyorlar. Bunda da büyük memnuniyet duyuyoruz. Sürücülerden de ricamız, yayalara öncelik vermeleridir. Bunu çok önemsiyoruz. Yayalar bizim her zaman kırmızı çizgimiz. Bu ne demektir. Öncelik hakkı yayalarımızındır. Yollarda, geçitlerde buna dikkat etmemiz lazım. Bu aynı zamanda hayata saygı duruşu, insanların yaşamlarına kıymet vermektir. Gözlemlediğim kadarıyla Van'daki hemşehrilerimiz de bu konuda duyarlı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.