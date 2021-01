Van'da kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

Van Büyükşehir Belediyesi, 81 ilde 31 Aralık Perşembe gecesi saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sokak hayvanlarını unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından her gün düzenli olarak kent merkezinde bulunan 67 noktada yürütülen mama çalışmaları, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi arttırıldı. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi park, bahçe, sokak başları ve kırsalda bulunan sokak hayvanları için yaş ve kuru mama bıraktı.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sokak hayvanları yemleme çalışmalarının kısıtlamalardan önce olduğu gibi kısıtlama günlerinde de düzenli olarak devam ettiğini vurguladı.

Kısıtlamalarda kendileri kadar vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü belirten Allahverdi, ‘‘Biz günlük rutin olarak kent merkezine 200 kilogram mama bırakıyoruz. Kar yağışı ve sokağa çıkma yasaklarında ise bu sayıyı günlük 300 kilograma çıkardık. Herkes evinin bulunduğu sokağa yemek artıklarını bırakırsa hayvan dostlarımız da daha az aç kalmış olur. Belirlediğimiz sabit noktaları kısıtlamalar öncesi ve kısıtlama günlerinde arttırarak gidebildiğimiz her noktaya mama bırakmaya çalışıyoruz. Tüm hayvan severlerden de bu konuda bizlere destek vermelerini bekliyoruz'' dedi.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, birçok noktada da vatandaşların takdirini topladı. Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ'lerde ikamet eden ve ekiplerin her gün ki çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Abdullah Kurt isimli vatandaş, belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakini Kurt, sokak hayvanlarının mağdur olmamasının kendilerini de oldukça mutlu ettiğini belirterek, ‘‘Sokak hayvanlarının da her canlı gibi yeme ve içme gibi temel ihtiyaçları var. Evimin bu noktaya yakın olması nedeniyle her gün ekipleri görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında da hayvanlar maalesef yiyecek bulamıyorlar. Bu çalışmalarla inşallah aç kalmayacaklar. Hayvan aç kalmazsa kimseye saldırmaz. Rahatsız etmez. Allah herkesten razı olsun'' şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon ekiplerince yürütülen çalışmaların, 80 saatlik kısıtlamada da aksamadan devam edeceği kaydedildi.